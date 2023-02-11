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ايران في المرتبة الرابعة عالميا في صناعات الفضاء

ايران في المرتبة الرابعة عالميا في صناعات الفضاء
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطيران الايرانية "محمد محمدي" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتبوأ موقعا متقدما في معظم التكنولوجيات المتطورة في العالم، وانها في المرتبة الرابعة عالميا في صناعات الفضاء، كما انها وطّنت صناعة الاقمار الصناعية والصواريخ بالكامل وانها تحتل موقعا متقدما ايضا في معظم الصناعات والتكنولوجيات فائقة التطور.

العالم - ايران

واوضح محمدي في تصريح له على هامش مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مدينة رفسنجان (جنوب شرق) اليوم السبت ان سبب كل هذا التطور والتقدم هو عداوة الاعداء ، والتي شكلت حافزا لدى الشعب الايراني للعمل على تطوير البلاد.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم القلب النابض للعالم الاسلامي وثقافة المقاومة السامية في العالم ولذلك فان العدو يحاول ايقاف تقدمها وعمد خلال العقد الماضي الى اشعال الحروب الاقليمية وحروب في نطاق أوسع من الاقليم.

وتابع محمدي: نحن اليوم على اعتاب قفزة كبيرة من اجل فكر جديد وثقافة متجددة لكن اميركا والكيان الصهيوني لايريدان السماح ابدا بحدوث مثل هذا التطور، لكن الاهتمام بقدراتنا وبث روح الامل يمكن ان يحقق هذه الاستراتيجية الهامة والاستراتيجية لنا.

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