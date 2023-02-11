القوات الروسية تحرز تقدما مهما في محيط باخموت شرقي أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

مضيفة ان القوات الروسية تقدمت منذ الثلاثاء الماضي وأنها باتت تهدد طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية غرب المدينة وانها قد تحاصرها في اي وقت.

كما اشارت الوزارة إن القوات الروسية أحرزت بعض التقدم بالقرب من مدينة فوغليدار التي تقع في جنوب غرب دونيتسك، لكنها تكبدت خسائر كبيرة تشمل ثلاثين آلية تركت في الميدان إثر ما وصفته بهجوم فاشل.



وفي السياق نفسه أعلن رئيس مجموعة فاغنر يفجيني بريجوجين في مقابلة نادرة أن القوات الروسية يجب أن تسيطر على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدما في حملتها مشددا ان أن على روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام.

ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي واكد ريجوجين ان هناك حاجة ملحة للسيطرة على باخموت حتى تتمكن القوات الروسية بالعمل بشكل مريح مشدد ان قواته تواجه مقاومة شرسة لكنها ستنتصر حسب تعبيره.



ومنذ أسابيع، تشن القوات الروسية هجمات متزامنة على مدن في دونيتسك ولوغانسك المجاورة، وبدأت مؤخرا تطويق مدينة باخموت، وذلك تمهيدا لهجوم واسع يرجح أن يبدأ قبل الذكرى الأولى للحرب في الرابع والعشرين من فبراير/شباط المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن الحاكمين الأوكرانيين لدونيتسك ولوغانسك أن زخم هذا الهجوم بدأ يتشكل.

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من القضاء على ما يقارب الاربعمئة عسكريا أوكرانيا واسقاط 19 طائرة بدون طيار .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع, ايغور كوناشنيكوف إن القوات الروسية وجهت ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على المرافق الحيوية لنظام الطاقة التي تضمن عمل شركات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا.

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