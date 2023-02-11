وصول أكبر قافلة برية من الحشد الشعبي لحلب تضم سيارات إسعاف

العالم - خاص بالعالم

بجهود كبيرة تواصل فرق الانقاذ إزالة الانقاض في مدينة حلب وذلك مع ازدياد الاليات وفرق البحث خاصة بعد انضمام فرق الحشد الشعبي العراقي اليهم رغم تضاؤل فرص وجود ناجين تحت الأنقاض.

اكبر قافلة برية وصلت حلب كانت للحشد الشعبي وقد ضمت اسطولا من المعدات الثقيلة اضافة لمئات الاطنان من المواد الاغاثية والطبية لتلحق بها قوافل اخرى قريبا تضم مساعدات انسانية وتجهيزات طبية اضافة لسيارات اسعاف.

كما انشأ الحشد الشعبي مشفى ميداني لمعالجة المصابين والمرضى المنكوبين اضافة لتجهيز مطبخ لاعداد الوجبات الساخنة لهم تماشيا مع انتقال الحكومة السورية لمرحلة الاستجابة المنظمة لمعالجة تداعيات الزلزال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...