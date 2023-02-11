مستجدات إرسال الحكومة السورية والهلال الأحمر مساعدات إلى إدلب

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وأشار مراسلنا حسام الجردي الى أنه سيتواجد مع القافلة الهلال الأحمر السوري لادخال تلك المساعدات منوها الى أن الهلال الاحمر الايراني كان يريد تقديم مساعدات لداخل إدلب الا أن المسلحين قد رفضوا ذلك.

وكانت قد وافقت الحكومة السورية امس الجمعة على إيصال مساعدات الإغاثة للمناطق التي يسيطر عليها المسلحون في أعقاب الزلزال المدمر.

وقالت الحكومة السورية خلال جلسة استثنائية عقدت اليوم إنها وافقت على السماح بإيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن إشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيضمن وصول هذه المساعدات إلى من يستحقها.

واعتبرت الحكومة المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وأنشأت صندوقا وطنيا لإعادة تأهيلها.



هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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