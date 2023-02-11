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زلزال تركيا:

بمساعدة ايرانية.. إنقاذ أب وابنته بعد مضي 130ساعة تحت الأنقاض +فيدو

بمساعدة ايرانية.. إنقاذ أب وابنته بعد مضي 130ساعة تحت الأنقاض +فيدو
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تمكنت فرق الإنقاذ الإيرانية والتركية، في عملية بحث مشتركة، من إنقاذ أب وابنته قضيا 130 ساعة تحت أنقاض منزلهما المنهار.

العالم ـ تركيا

وعلى الرغم من تضاؤل الأمال في العثور على ناجين، بسبب مرور الوقت، الا ان ثمة استثناءات أو ما وصفت بالمعجزات ابقت ناجين بعد مرور ايام عدة على وقوع الزلزال.

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كما أنقذت فرق الإغاثة والنجدة مستعينة بأجهزة السمع والكاميرات الحرارية شابا تركيا بعد مضي أكثر من اربعة ايام على الكارثة في ولاية غازي عنتاب.

وأنقذت فتاة سورية من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعملية استمرت نحو أربع عشر ساعة بعد مضي ستة وتسعين ساعة على الزلزال.

وحسب آخر إحصائية رسمية نشرت صباح اليوم السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 21.043 قتيلا و 80.097 مصابا حتى الآن.

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