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القاهرة: نتمسك بضبط النفس في قضية "سد النهضة"

القاهرة: نتمسك بضبط النفس في قضية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، اليوم السبت، إن "بلاده متمسكة بضبط النفس، في مواجهة ‏المماطلة الإثيوبية بشأن قضية سد النهضة".‏

العالم- مصر

وأشار شكري في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية إلى "مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، ونوّه إلى تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: "إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود".

وتابع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤكدا أن "التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنها".

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القاهرة: نتمسك بضبط النفس في قضية "سد النهضة"

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