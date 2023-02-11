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في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 44

اسلامي: التقنية النووية الايرانية تؤدي الى تسريع وتيرة الازدهار العلمي في البلاد

اسلامي: التقنية النووية الايرانية تؤدي الى تسريع وتيرة الازدهار العلمي في البلاد
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، أن جميع العاملين لدى هذه المنظمة الوطنية يبذلون جل طاقاتهم للدفع بالبرنامج النووي الايراني الى الامام، لانه يسهم في تسريع وتيرة التقدم العلمي وسائر التقنيات في البلاد.

العالم - ايران

"اسلامي"، قال ذلك في تصريح صحفي على هامش المشاركة في المسيرات المليونية لاحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 44، بالعاصمة طهران السبت؛ مشيدا بولاء وحماس ومروءة الشعب الايراني العظيم الذي استطاع عبر حضوره الملحمي في مسيرات " 22 بهمن" (11 شباط)، ان يدخل الياس في قلوب اعدائه من جديد.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية، الى ان الاعداء يحاولون من خلال طرح قضايا وهمية، ارباك حركة التقدم والازدهار في ايران الاسلامية.

واوضح، ان العدو لطالما اتهم ايران بـ "السعي وراء انتاج قنبلة نووية"، او "وجود مواقع (نووية) غير معلنة"، او "برامج (نووية) سرية"، وذلك من اجل تحريف مسيرة التقدم العلمي والتقني للبلاد.

ومضى رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الى القول، ان "هؤلاء يريدون انتزاع هذه الثروة الالهية الكبيرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية، لانها تسهم في تسريع وتيرة ازدهار البلاد علميا وتقنيا".

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