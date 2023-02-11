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الغرب يمنع إدخال الآليات اللازمة في الإغاثة إلى سوريا + فيديو

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2023.02.11 – أكد الباحث الأكاديمي السوري مهند الظاهر أن سوريا بحاجة إلى مساعدة حيث لم تعد الدولة السورية قادرة على تقديم الأكثر، مشدداً على ضرورة مد سوريا بالآليات التي يمنع الغرب إدخالها إلى سوريا.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لفت مهند الظاهر أن الدولة التركية أعلنت أنها باتت عاجزة عن الوصول إلى كل المناطق بسبب الزلزال المدمر، فيما أنها تعتبر مرتاحة بالمعنى الاقتصادي وسياسي وغير ذلك.

وأضاف أن: السبب في ذلك كما قالت حينها الخارجية التركية أنه ليس من باب العجز ولكن لأن الدمار كبير جدا ولا تستطيع ذلك.

ونوه إلى أنه يجب أن تكون هناك مساعدات دولية لسوريا وليس فقط لتركيا، لأن حجم الكارثة أكبر مما تحتمله الدولة، لأن الدولة السورية لم يعد لديها ما تقدمه أكثر.

وأكد قائلاً: "من هذا لذلك يجب أن تكون هذه المساعدات والمعونات والإغاثات من قبل الدول."

وشدد على أن: الموضوع لا يتعلق فقط بالبطانيات والحليب بل هناك أيضا الآليات والمعدات التي تساعد أيضا، حيث الغرب يمنع دخول الآليات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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الغرب يمنع إدخال الآليات اللازمة في الإغاثة إلى سوريا + فيديو