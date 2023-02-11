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نائب الرئيس الإيراني:

الحكومة تهتم بصناعة السكك الحديدية والسبب..

الحكومة تهتم بصناعة السكك الحديدية والسبب..
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب الرئيس الايراني للشؤون التنفيذية "محسن منصوري" أن منتجات شركة "بارس مبنا" لصناعة المقطورات تلبي احتياجات البلاد وقال ان صناعة السكك الحديدية من الصناعات الإستراتيجية بالبلاد، والحكومة تهتم بهذه القضية، وتتم متابعتها لتقديم الدعم الشامل لهذا القطاع.

العالم - ايران

وقال محسن منصوري، اليوم السبت، خلال حفل إزاحة الستار عن مقطورات فئة 5 نجوم لشركة بارس مابنا في مدينة أراك : في البلاد هناك أكثر من 280 ألف مليار تومان واستثمارات بنحو 80 مليار دولار جاهز للافتتاح، وستدخل الخدمة خلال ايام انتصار الثورة الاسلامية.

وأضاف: إن نصيب أهالي المحافظة المركزية في هذه المشاريع يزيد عن 1500 مشروع صغير وكبير باعتمادات تزيد على 4700 مليار تومان تم افتتاحها اوجاهزة للتدشين وستقود هذه المشاريع الى خلق أكثر من 8 آلاف فرصة عمل.

وقال نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محسن منصوري : من بين بعض هذه المشاريع ، بعض الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد ؛ وتعتبر شركة بارس مبنا لصناعة المقطورات رمزًا للكفاءة وتطوير صناعة السكك الحديدية .

وتابع منصوري: بذل أعضاء هذه الشركة الكثير من الجهد لتفعيل الشركة التي كانت راكدة لفترة طويلة في وقت قصير ، وهم يعدون منتجات خاصة بتقنيات أساسية عالية سواء في صناعة العربات أو في إنتاج القاطرات، والتي هي أيضا منقطعة النظير في هذا المجال في البلاد.

وأشار إلى: شكاوى هذه الشركة المرفوعة الى مجلس الوزراء بخصوص استيراد القاطرات والعربات واضاف انه خلال زيارته لمدينة اراك اليوم تم تدشين منتجين جيدين للغاية ودخلا دورة الإنتاج، وهي الوجبة الأولى من عربات الركاب فئة 5 نجوم وعربة بضائع بطول 26 متراً مع القدرة على حمل حاويات بطول 20 قدماً، وهي مفيدة جداً في صناعات السكك الحديدية والموانئ.

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