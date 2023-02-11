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لافروف: العلاقات الإيرانية الروسية تسير على طريق التطور

لافروف: العلاقات الإيرانية الروسية تسير على طريق التطور
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

وقال وزير الخارجية الروسي في رسالة تهنئة لأمير عبداللهيان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ، إن العلاقات بين البلدين ، التي بنيت على التقاليد الحسنة وحسن الجوار ، تسير على طريق التطور رغم الظروف الدولية الصعبة.

العالم - أوروبا

وهنا وزراء خارجية روسيا وبيلاروسيا وجورجيا وموريتانيا وسوريا وتركمانستان وقطر وكوبا وكرواتيا وقيرغيزستان وصربيا والجزائر وفنزويلا ورومانيا وبلغاريا والهند ومدغشقر وإندونيسيا ووزير الخارجية بالإنابة في افغانستان وفي رسائل تهنئة منفصلة ، وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان ، بالذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية.

كما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في اتصال هاتفي مع أمير عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وبحسب هذا التقرير ، هنأ "سيرغي لافروف" وزير خارجية روسيا الاتحادية ، في رسالة ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية بحلول الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني.

وأكد في رسالته أن العلاقات بين البلدين القائمة على تقاليد حسن الجوار تسير على طريق التطور رغم الظروف الدولية الصعبة.

كما أعرب وزير خارجية روسيا عن أمله في تحسين العلاقات والتفاعلات بين البلدين في القضايا الثنائية والدولية.

أكدت السيدة ريتنو مارسودي ، وزيرة خارجية إندونيسيا ، أثناء تهنئتها الودية لوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ، على القدرة العالية للتعاون واستمرار العلاقات البناءة بين إيران وإندونيسيا.

وأعربت في هذه الرسالة عن أملها في أن تتعزز العلاقات القائمة بين البلدين في كافة المجالات.

من جهة اخرى أكد "خسرو ناصري" ، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ، في رسالة تهنئة لوزير الخارجية الايراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ، على مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعضو رئيسي في منظمة التعاون الاقتصادي. كما شدد على مساعدة إيران في تعزيز وتسهيل أجندة منظمة التعاون الاقتصادي ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

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لافروف: العلاقات الإيرانية الروسية تسير على طريق التطور

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