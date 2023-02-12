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ناعيةً الشهيد مثقال ريان من سلفيت...

'الجهاد الاسلامي' تؤكد: الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال باستمرار عدوانه

'الجهاد الاسلامي' تؤكد: الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال باستمرار عدوانه
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء أمس السبت إلى جماهير الشعب الشهيد الشاب: مثقال سليمان ريان الذي ارتقى إثر جريمة قتل متعمد برصاص مستوطن مجرم خلال مواجهات في سلفيت بالضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

وقدمت الحركة، تعازيها لعائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في سلفيت، مؤكدةً أن هذه الجريمة المروعة من قطعان المستوطنين، هي تنفيذ لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية وعدوانها المتواصل بحق أبناء شعبنا على امتداد الأرض المحتلة.

ودعت الحركة، "جماهير شعبنا إلى حشد الجهود وتجسيد أقوى معاني التلاحم للتصدي لعدوان المستوطنين، ليعلم العدو أن شعبنا ومقاومتنا لن يسمحوا باستمرار هذه الوحشية والتمادي في استباحة أرضنا ومقدساتنا، وإن الرد حاضر مهما بلغت التضحيات".

وتمعن قوات الاحتلال والمستوطنين في عدوانها بحق الشعب الفلسطيني فتعدم الشبان بدم بارد وتستهدفهم وتصيبهم بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد أكثر من 45 مواطناً فلسطينيا منذ بداية العام الحالي في الضفة المحتلة والقدس.

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