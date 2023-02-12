الاحتلال أمهل عائلة الشهيد 'حسين قراقع' لإخلاء منزلهم

العالم- فلسطين

وقال محامي العائلة خلدون نجم، في تصريحات صحفية، إن شرطة الاحتلال طلبت من عائلة قراقع إخلاء منزلها في بلدة الطور تمهيدًا لإغلاقه.

وبين أن محكمة الصلح قررت مساء أمس السبت إخلاء سبيل والد ووالدة الشهيد حسين قراقع، وتمديد توقيف شقيقيه، أحمد ومحمد حتى الخميس المقبل، وجميعهم اعتقلوا يوم أمس.



وارتقى الشهيد حسين خالد قراقع (31 عامًا)، يوم الجمعة الماضي، برصاص الاحتلال في مستوطنة " راموت" غربي القدس، بعد تنفيذه عملية دهس أدت لمقتل 3 مستوطنين، وإصابة 5 آخرين.



وفي ذات السياق، أبلغت محكمة الاحتلال مساء أمس السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

وأفادت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين فلسطينيين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.