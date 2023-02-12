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بريطانيا.. اعتقال 15 شخصا في احتجاجات عنيفة ضد اللاجئين

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تحولت مظاهرة مناهضة للهجرة عند فندق يؤوي طالبي لجوء شمال غرب إنجلترا إلى أعمال عنف، أسفرت عن اعتقال 15 شخصا، حسبما ذكرت الشرطة أمس السبت.

العالم- أوروبا

وقالت إدارة شرطة ميرسيسايد إن رجل شرطة ومدنيين اثنين أصيبوا بجروح طفيفة أثناء الاضطرابات التي وقعت ليلة الجمعة الماضية في نوسلي وهي قرية تقع على بعد 13.5 كيلومترا من مدينة ليفربول.

وأفادت الشرطة بأن بعض المتظاهرين ألقوا أشياء وأشعلوا النار في سيارة تابعة للشرطة.

وصرحت سيرينا كينيدي، قائدة الشرطة في ميرسيسايد: "لقد جاءوا مسلحين بالمطارق والألعاب النارية لإحداث أكبر قدر من الاضطرابات، وكان من الممكن أن تؤدي أفعالهم إلى إصابة أفراد من الجمهور والشرطة بجروح خطيرة أو ما هو أسوأ".

وذكرت الشرطة أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم تراوحت أعمارهم بين 13 و54 عاما، بعد اضطرابات عنيفة.

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