مقتل 'ميشيل بارشت' مسؤولة التخطيط في قاعدة تل نوف الجوية 'الإسرائيلية'

العالم- الاحتلال

وجاء في تغريدته "جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل ميشيل بارشت، مسؤولة التخطيط والإشراف والإنتاج في سرب صيانة الطائرات في قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية ويدعي أن نتيجة الهلاك بحادث سير".

يذكر أنه ترددت الأخبار حول مقتل المسؤولة "الإسرائيلية" عن التخطيط والإشراف في قاعدة تل نوف الجوية، وقد تداول الكثير من الناس والمسؤولين السياسيين الخبر فيما بينهم وبدأ النقاش في هذا الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر والسبب في مقتلها أمس السبت، كما تصدر هذا الخبر قائمة البحث الإلكتروني بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

لقيت ميشيل مصرعها منذ ساعات فجر أمس السبت الموافق من تاريخه الحادي عشر من شهر فبراير.

حيث أعلنت الحركة الصهيونية عن ذلك وبأن الحادث مفتعل وقد ادعى اغتيالها.