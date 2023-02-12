وكيل الأزهر يدعو لنجدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا وتنحية الخلافات السياسية جانبا

العالم - مصر

اللافت كان في انتقاد التباطؤ في نجدة السوريين الذين يعانون الويلات.

آخر تلك الدعوات أطلقها وكيل الأزهر الأسبق د.عباس شومان الذي دعا أحرار العالم التضامن مع المتضررين في سورية وتركيا، ومساعدتهم على الخروج من هذه الكارثة،بعيدا عن الخلافات السياسية.

وأضاف شومان أن الدولتين في مصيبة، داعيا الوقوف مع الضحايا، مؤكدا أن التفريق بين مصابين ومصابين لا يليق، في إشارة منه إلى ضعف المساعدات الموجهة لسورية.

من جهته قال الإعلامي عمرو أديب في تعليق عبر برنامجه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأنه غير راضٍ عن مستوى عمليات الإنقاذ لضحايا الزلزال في تركيا، رغم كل الدعم الدولي وإمكانات تركيا.

وتساءل أديب غاضبا: “أومال اللي في سوريا ده يبقى إيه، ده كفر رسمي.”

وأضاف أديب: «الحمد لله في دول عربية تحركت لمساعدة سورية، لكن هناك صعوبة في وصول المساعدات ومعدات الإنقاذ بسبب العقوبات، والناس بتموت، عدد المشردين في سورية وصل إلى 5.5 مليون».

وتابع قائلا: «أين دول العالم الأول التي تتحدث عن حقوق الإنسان؟ الغرب إيدينا منه والأرض في مساعدة سورية، أين جامعة الدول العربية.