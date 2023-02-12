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مجلس علماء فلسطين يبارك لإيران انتصار الثورة الإسلامية

مجلس علماء فلسطين يبارك لإيران انتصار الثورة الإسلامية
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

 هنأ رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد، الجمهورية الاسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية، حيث قدّم التبريكات بهذه المناسبة إلى قائد الثورة الإسلامیة آية الله السيد علي خامنئي والحرس الثوري والحكومة والشعب الإيراني لاحتضان هذه الثورة.

العالم - ايران

وهنأ الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد، في تصريح له عبر عدة فضائيات الجمهورية الاسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية، حيث قدّم سماحته التبريكات بهذه المناسبة إلى قائد الثورة الإسلامیة والحرس الثوري والحكومة والشعب الإيراني.

وأضاف الشيخ محمد الموعد كل التحية لإيران التي دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة وهي مازالت تتعرض للحصار والعدوان الدائم، لكنها صمدت وصبرت ولن تتنازل عن دعم فلسطين والمقاومة، سائلا سماحته المولى عزّ وجل أن يديم النصر على الجمهورية الاسلامية المباركة، وان تبقى شامخة وواقفة أمام كل الطواغيت، وان تبقى في تقدم وازدهار مستمر.

وشارك مجلس علماء فلسطين على رأس وفد من علمائه ضم رئيس المجلس الشيخ د. حسين قاسم والشيخ د. محمد الموعد والشيخ هشام عبد الرازق والشيخ شريد الشولي في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية في بيروت في مركزها الجديد في الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية وأكد المجلس ان واجب جميع احرار العالم أن يتمسكوا ويدافعوا عن مبادئ هذه الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها تحرير القدس وكل فلسطين إن شاء الله تعالى.

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