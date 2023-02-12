الهزات الارتدادية تخلف 4500 ضحية وآلاف الجرحی في سوريا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا ان الهزات الارتدادية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، خلف آلاف الضحايا تم التعرف علی 4500 منهم حتی الان وآلاف الجرحی.

وأشار الی وفات أكثر من 500 مواطن وجرح أكثر من 750 أخرين في مدينة حلب جراء الزلزال مؤكداً انهدام عدد كبير من المباني تم جرد 54 موقع منها.

وأوضح ان عدداً من المباني تم هدمها بواسطة السلطات السورية خوفاً علی الاهالي لتصدعها وعدم امكانية استمرار السكن فيها.

وأكد مراسل العالم ان هذه الاحصائيات غيرنهائية نظراً لانتشال الجثامين أو الناجين من تحت الانقاض في حين بدأت الامال تخبو في العثور علی ناجين بعد مرور اياماً علی وقوع الزلزال.