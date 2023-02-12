أسرة مواطنة سعودية تتعرف على جثتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بأنطاكيا

العالم - السعودية

وأعلنت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة، أنه تم العثور على جثمان المواطنة التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها.

ووجّهت السفارة الشكر لتجاوب السلطات التركية، وتقدمت بالعزاء والمواساة لعائلتها على هذا المصاب.

ونوهت السفارة في بيانها، بأن بقية المواطنين السعوديين الذين كانوا في مناطق الزلزال، تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وكانت السفارة السعودية في تركيا أوضحت مع بداية وقوع الزلزال، بأنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة من جراء زلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا.

وذكرت السفارة في بيان لها، أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، وطلبت من المواطنين السعوديين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على رقم نشرته في البيان المذكور.