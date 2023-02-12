وزير خارجية اليونان يزور تركيا تعبيرا عن الدعم عقب الزلزال المدمر

العالم- أوروبا

وحسب قناة "إي أر تي" الرسمية التقى الوزير اليوناني بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، قبل أن يستقلا مروحية للأماكن التي ضربها الزلزال.

ويمثل وصوله أول زيارة لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الزلزال، بحسب "فرانس برس".

وتوجه الوزيران إلى أنطاكية حيث يساعد رجال الإنقاذ اليونانيون في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال المدمر.

وقالت وزراه الخارجية اليونانية إنه سيزور أعضاء بعثة الإغاثة اليونانية في البلاد.

على الرغم من أن العلاقات بين البلدين تشهد تاريخا من التنافس يعود إلى قرون، إلا أن اليونان كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أرسلت عمال إنقاذ ومساعدات إنسانية، الاثنين الماضي ، بعد ساعات من الكارثة.

وحتى الآن أرسلت الحكومة اليونانية 80 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الإسعافات الأولية.

ووفقا للوزارة، فإن وزير الخارجية سوف يناقش السبل التي يمكن من خلالها أن تقدم اليونان المزيد من المساعدات لتركيا.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.