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كاظمي قمي: العلاقات الإيرانية الأفغانية تتجاوز الحدود الجغرافية

كاظمي قمي: العلاقات الإيرانية الأفغانية تتجاوز الحدود الجغرافية
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

 قال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي" اليوم الأحد: إن علاقات إيران مع أفغانستان تتجاوز الحدود الجغرافية.

العالم - ايران

وتابع كاظمي قمي خلال مراسم الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في كابول: أن الحكومة الإيرانية لم تستسلم امام العقوبات الأمريكية القاسية منذ 40 عاماً، بل حققت العديد من الإنجازات في العديد من القطاعات واليوم هي تتألق في مختلف الأبعاد العلمية والتكنولوجية، والإجتماعية والسياسية.

وأشار إلى أوضاع السياسية والإقتصادية التي تعيشها أفغانستان وقال: أفغانستان بصفتها دولة مجاورة ومسلمة، تتمتع بمكانة بارزة في السياسة الخارجية الإيرانية، والعلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية وثقافية ودينية عميقة وتتجاوز الحدود الجغرافية.

وأضاف كاظمي قمي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستضيف 6 ملايين مهاجر أفغاني، من بينهم 600 ألف طالب أفغاني يتمتعون بنفس الامكانيات التي يتمتع بها الطلاب الإيرانيون.

وتابع: أن الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة مستوى التبادلات التجارية ومحاولة لضمان الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب ورفض وجود المحتلين والتدخل الأجنبي من بين القضايا التي تسهل التعاون المشترك بينهما، قائلاً تمتلك إيران امكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أفغانستان.

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