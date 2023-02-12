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لبنان يفتح منافذه البرية مع سوريا لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية

لبنان يفتح منافذه البرية مع سوريا لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

فتح لبنان منافذه البرية مع سوريا لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية للمتضررين من زلزال سوريا.

العالم - لبنان

اعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، في تصريح له اليوم الاحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن فتح الأجواء والمرافئ اللبنانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تستتبع بتسهيل عبورها عبر المنافذ البرية، وكذلك الأمر بخصوص المساعدات التي يتم تجميعها من الداخل اللبناني، والتي ستحظى أيضا بكافة تسهيلات العبور عبرها، وذلك بالتعاون والتكامل بين الوزارة والجهات المتواجدة عليها.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 30 ألف، حيث وصل عدد قتلى الزلزال في تركيا يقترب من 25 ألف.

تتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في تركيا وسوريا.

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لبنان يفتح منافذه البرية مع سوريا لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية

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