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الوفاء للمقاومة: مصممون على انتخاب رئيس لا ينصاع لأوامر أحد

الوفاء للمقاومة: مصممون على انتخاب رئيس لا ينصاع لأوامر أحد
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني : أننا مصممون على أن ننتخب رئيسًا لكلّ اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لأوامر أحد.

العالم - لبنان

وخلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة جباع الجنوبية لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للشهيد السيد علي الزنجاني، قال النائب محمد رعد : ليس عندنا شروط خاصة لرئيس الجمهورية، وما نطرحه يطال كل اللبنانيين الذين يجب أن يمارسوا استقلالهم الوطني في اختيار رئيسهم، تحصل اجتماعات اقليمية ودولية، بمعزل عن تلك الاجتماعات وما ينتج عنها فإن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية هو شأن وطني داخلي أول ما يُعنى به هم اللبنانيون انفسهم، ولفت إلى أننا لا نرفض مساعدات من أحد لكن لا نقبل مصادرة قرار اللبنانيين من أحد أيضًا.

وحول الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، قال رعد: تعجز دول متقدمة عن أن تقوم بأعمال الانقاذ بالسرعة المطلوبة لتخفيف عدد الضحايا، الكارثة كبيرة وتحتاج إلى مساعدات دولية، والعائق أمام وصول هذه المساعدات من أجل حفظ حياة من بقي حيًّا تحت الركام هو العقوبات الامريكية.

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