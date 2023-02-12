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الصحة الايرانية تسجل وفاتين و161 اصابة جديدة بكورونا في البلاد

الصحة الايرانية تسجل وفاتين و161 اصابة جديدة بكورونا في البلاد
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن حالتي وفاة و161 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بفيروس كورونا الوبائي في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الأحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 565 الفا و552 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و781 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و245 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 407 الفا و647 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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