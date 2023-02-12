انطلاق قافلة مساعدات حزب الله لبنان للشعب السوري

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير الدفاع المدني في حزب الله عدنان المقدم في تصريح خص به قناة العالم قبيل اطلاق الحملة:"تنطلق القافلة الاولی من باحة عاشوراء الحدث وقوامها 23 شاحنة، 20 شاحنة في بيروت و3 شاحنات ستنضم الی القافلة في منطقة البقاع".

وأكد ان القافلة ستتجه نحو الحدود السورية تحديداً الی مدينة اللاذقية وسوف تسلم الی جمعية الهلال الاحمر السوري ومحافظ مدينة اللاذقية.

وأوضح المقدم ان القافلة تحتوي مواد تموينية ومواد طبية ومواد صحية وبعض المستلزمات التي يحتاجها الناجون من الزلزال المدمر الذي أصاب سوريا".

وبيّن ان هذه الحملة ستكون الحملة الاولی وسيليها قوافل اخری تعمل فرق الدفاع المدني والمؤسسات والجمعيات التابعة لحزب الله الاخری الكشفية والصحية والاجتماعية علی توضيب وتحضير بقية الاعانات والمساعدات.