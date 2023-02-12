العالم - إيران

وفي تصريح إعلامي لدى اشارته إلى حادث السفارة الآذربيجانية في طهران قال متكي: إن الحفاظ على العلاقات بين طهران وباكو في خضم هذه الفتن أمر صعب إلا أنه ممكن.

وأشار متكي إلى التعامل الذي أبدته الجارة الشمالية لإيران، مؤكدا أن البلدين تربطهما أواصر الجوار وأكثر القواسم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة.

وأضاف قائلا: علينا كلا الجانبين التحلي باليقظة وضبط النفس وعدم إغلاق باب الحوار مع إخواننا الآذربيجانيين وأن نساعدهم في إطار التعامل الذكي والأخوي الداعي إلى الخير كي لايصبحوا أداة بيد الأجانب ويتحولوا إلى طرف ثالث، الأمر الذي هو لصالحهم حيث أن علاقات بلادهم الطيبة مع إيران هي لصالح الجانبين.

وشدد على أن الحادث الذي تعرضت له السفارة في طهران قد أوجد شرخا في العلاقات بين الجانبين، مؤكدا ضرورة تحلي الطرفين باليقظة والحذر إزاء المؤامرات التي يحوكها العدو ضدهما وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر من السابق.

وأوضح أن إيران تحرس ليل نهار أكثر من ۱۰۰ سفارة وقنصلية، مشددا على أن الجهات المعنية الإيرانية تعكف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.