الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

متكي: علاقاتنا الطيبة مع جمهورية آذربيجان مستهدفة من قبل أميركا و"إسرائيل"

متكي: علاقاتنا الطيبة مع جمهورية آذربيجان مستهدفة من قبل أميركا و
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق "منوشهر متكي" أن العلاقات الطيبة بين إيران وجمهورية آذربيجان مستهدفة من قبل أميركا والكيان الصهيوني، وذلك في معرض اشارته إلى حادث الاعتداء الذي تعرضت له سفارة آذربيجان في طهران.

العالم - إيران

وفي تصريح إعلامي لدى اشارته إلى حادث السفارة الآذربيجانية في طهران قال متكي: إن الحفاظ على العلاقات بين طهران وباكو في خضم هذه الفتن أمر صعب إلا أنه ممكن.

وأشار متكي إلى التعامل الذي أبدته الجارة الشمالية لإيران، مؤكدا أن البلدين تربطهما أواصر الجوار وأكثر القواسم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة.

وأضاف قائلا: علينا كلا الجانبين التحلي باليقظة وضبط النفس وعدم إغلاق باب الحوار مع إخواننا الآذربيجانيين وأن نساعدهم في إطار التعامل الذكي والأخوي الداعي إلى الخير كي لايصبحوا أداة بيد الأجانب ويتحولوا إلى طرف ثالث، الأمر الذي هو لصالحهم حيث أن علاقات بلادهم الطيبة مع إيران هي لصالح الجانبين.

وشدد على أن الحادث الذي تعرضت له السفارة في طهران قد أوجد شرخا في العلاقات بين الجانبين، مؤكدا ضرورة تحلي الطرفين باليقظة والحذر إزاء المؤامرات التي يحوكها العدو ضدهما وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر من السابق.

وأوضح أن إيران تحرس ليل نهار أكثر من ۱۰۰ سفارة وقنصلية، مشددا على أن الجهات المعنية الإيرانية تعكف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

روابط ذات صلة

وزيرا الخارجية والداخلية الايرانيان يناقشان حادث سفارة آذربيجان

قائد شرطة طهران يدلي بتفاصيل جديدة عن حادث سفارة آذربيجان

أميرعبداللهيان: دعمنا وسنبقى ندعم وحدة أراضي جمهورية آذربيجان

الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 29 ألفا و605 أشخاص

استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

العراق.. ضربة جوية تقضى على 6 ارهابيين في ديالى

بالفيديو.. آخر مستجدات عمليات الإنقاذ لمنكوبي زلزال تركيا

الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق

شاهد بالفيديو.. خلية عمل مشکلة من هذه الدول تعمل في حلب المنکوبة..