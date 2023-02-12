وقفة يمنية دعماً للشعب السوري ضد الحصار الدولي

العالم - مراسلون

من أمام السفارة السورية بالعاصمة صنعاء، نفذت الاحزاب السياسية والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان وآثاره ومنطمات المجتمع المدني، وقفة تضامنية لدعم ومساندة الشعب السوري، للمطالبة برفع الحصار والعقوبات الدولية، خاصة مع الكارثة الإنسانية التي شهدتها البلاد والتي تفاقم الوضع الانساني مع استمرار الحصار والعقوبات المفروضة.

وقال عضو المکتب السياسي لأنصار الله، حزام الاسد لقناة العالم:"قلوبنا مع اخواننا في الجمهورية العربية السورية ولو لا ما حال بيننا من حصار جائر وعدوان ظالم لکنا في مقدمة الصفوف سواء من خلال فرق اغاثة أو فرق انتشار أو فرق دعم واسناد".

وقال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراکي قطر اليمن، خالد السبئي:"ندعوا لفک الحصار عن الشعب السوري الذي يعترض لهذه الکارثة الانسانية تعرض لها الارض والانسان السوري".

المشاركون عبروا عن ضرورة التعاطي الفاعل مع المعاناة السورية واستنفار هبة عربية اسلامية على مستوى المنطقة مستنكرين ازدواجية المعايير لدى المنظمات الدولية والعنصرية التي تتعامل بها تجاه معاناة الشعب السوري المنكوب.

وقال الخبير العسکري عابد الثور:"الکيل بمکيالين لايجوز في الامور الانسانية، علی الامم المتحدة ان تعلم وان تعي انها يوماً ما ستحاسب علی هذا الکلام. نحن نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن الشعب العربي السوري والسماح بدخول الاغاثة لسوريا من کل مکان وعدم البحث عن أعذار واهية وضعيفة. اليوم الشعب العربي السوري واطفاله وجرحاه ومن يئن تحت الصخور لايُسمح بإغاثتهم ولاتوجد امکانية للدولة السورية لاغاثتهم".

وقال وزير حقوق الانسان اليمني علي الدليمي لقناة العالم:"لماذا اختفت حتی المواقف الانسانية بحدها الادنی بشکل کامل؟".

من منطلق وواقع المعاناة نفسها نتيجة الحصار والعقوبات الدولية يأتي التضامن اليمني لتعزيز مبدأ القومية العربية تجاه القضايا المشتركة.

وقف اليمنيون وقفة دعم للشعب السوري الشقيق مطالباً برفع الحصار والعقوبات عنه وتقديم المساعدات الاغاثية اللازمة لمواجهة الکارثة الانسانية في سوريا.