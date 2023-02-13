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كيف يقرأ الصهاينة الإتفاق المرتقب مع السودان

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج"العين الاسرائيلية"في الملفات العديدة التي كانت مسار اهتمام من جانب الاعلام الاسرائيلي أبرزها القاعدة العسكرية الايرانية التي كشفت عنها طهران تحت الأرض، وسبب تشكيلها مصدر خوف للصهاينة وكيف ناقشوا مخاطرها على أمنهم.

العالمالعين الإسرائيلية

ويسلط البرنامج الضوء على ما كشفه الخبير الأمني الصهيوني مردخاي كيدار عن مخططات تل أبيب في زعزعة الامن في ايران فما الدور الاسرائيلي الذي سعى الى تخريب الشارع الايراني.

ويبحث البرنامج في ملف التطبيع، فقد واكب الاعلام الاسرائيلي زيارة وزير الخارجية ايلي كوهين للخرطوم وناقشوا تبعاتها فكيف يقرأ الصهاينة الاتفاق المرتقب مع السودان.

وتطرق البرنامج الى توقف اعلام العدو مليا عند القاعدة العسكرية الجوية تحت الأرض التي تم الكشف عنها في ايران ضاربا اخماسا لاسداس فيما يعكسه هذا التطور في القدرات العسكرية الايرانية من تهديد حقيقي للكيان الاسرائيلي وهذا ما أشارت اليه القناة الـ12 العبرية.

وحول الاهتمام بالقاعدة الجوية التي كشفت عنها طهران وما يخيفهم منها أكد الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي ان القاعدة العسكرية الجوية تحت الأرض والتي كشفت عنها طهران تعتبر رسالة ايرانية واضحة الدلالة للكيان الصهيوني في أن منشآتها محصنة لأي عمل عسكري حتى لو اخترق الدفاعات الجوية الايرانية عبر طائرات متسللة فإنه لن يتمكن من اختراق تلك التحصينات.

ويبحث البرنامج في اليأس من إمكانية مواجهة إيران عسكريا فعلى تل أبيب وضع الخطط من أجل زعزعة الاستقرار واشعال الفتن لاسقاط النظام وهو ما تحدث عنه مردخاي كيدار وهو أحد خبراء العدو الأمنيين.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "نستضيف :

- الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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