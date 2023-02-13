الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تتهم "إسرائيل" والمغرب باختراق موقع وكالتها الرسمية

الجزائر تتهم
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

اتهمت الجزائر، الأحد، كلا من المغرب وكيان الاحتلال لاسرائيلي بشن هجوم سيبراني على الموقع الإلكتروني لوكالتها الرسمية للأنباء.

العالم - الجزائر

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، إن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة تستهدف اختراقه؛ مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وأضاف أن المصادر الجغرافية لهذه السلسلة من الهجمات "إسرائيل" والمغرب وبعض المناطق من أوروبا".

وأشار التلفزيون، وفق ما نقلته مواقع محلية، إلى أن التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسة من الهجمات الحادة، التي مازالت مستمرة، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات.

روابط ذات صلة

الجزائر تتبرع بـ '45 مليون دولار' لتركيا وسوريا

الجزائر تبحث تقديم المزيد من الدعم لضحايا زلزال تركيا وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة: «النصرة» تعرقل إدخال المساعدات إلى إدلب

نظمته التعبئة التربوية لحزب الله.. مرسم فني بجنوب لبنان في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية والقادة الشهداء

الجزائر تتهم "إسرائيل" والمغرب باختراق موقع وكالتها الرسمية

'مارتن غريفيث': خذلنا السوريين في كارثة الزلزال

اليمن .. إصابة مواطن في صعدة بنيران العدوان السعودي

وزير تركي يؤكد على عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال لأي ضرر