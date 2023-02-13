الجزائر تتهم "إسرائيل" والمغرب باختراق موقع وكالتها الرسمية

العالم - الجزائر

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، إن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة تستهدف اختراقه؛ مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وأضاف أن المصادر الجغرافية لهذه السلسلة من الهجمات "إسرائيل" والمغرب وبعض المناطق من أوروبا".

وأشار التلفزيون، وفق ما نقلته مواقع محلية، إلى أن التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسة من الهجمات الحادة، التي مازالت مستمرة، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات.