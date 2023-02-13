مرسم فني بجنوب لبنان في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية والقادة الشهداء

العالم - لبنان

يأتي تشكيل هذا المرسم الفني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى القادة الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية، وبرعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلا بالمستشارة السيدة بتول جزيني.

وشارك في هذا المرسم فنانون من مختلف المناطق اللبنانية ومن البلدة وبحضور عدد من الفعاليات الإجتماعية والثقافية والتربوية والأهلية ومخاتير البلدة تقدمتهم جزيني ممثلة راعي النشاط، بالإضافة إلى مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، مسؤول شعية عنقون الحاج علي فرحات وكوادر تربوية وكشفية.

وقد افتتح النشاط بجولة على الفنانين والطلاب والأطفال المشاركين، الذين رسموا بريشتهم الشهادة والانتصار، وتخلل النشاط كلمة لجزيني باسم الوزير المرتضى، حيث أثنت على جهود المشاركين ونشاطهم المميز رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.