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هل تعود ليبيا الى مسار الانتخابات؟ – الجزء الثاني

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

لا تزال الخلافات السياسية عصية في ليبيا في حين تبرز بين الحين والآخر محاولات للعودة الى مسار الانتخابات.

العالم – المغاربية

وقد أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مرحب به باعتباره بديلا للقاعدة الدستورية المختلف فيها وتمهيدا لاجراء الانتخابات، ومن اعتبره محاولة من رئاسة مجلس النواب للمماطة والاستمرار في المشهد، فيما يرى كثيرون أن العديد من القوى الخارجية تستغل الخلافات الداخلية وتسعى لتأزيم الوضع بدلا من الحل لتأمين مصالحها في هذا البلد الغني بالنفط والغاز.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش الخلافات السياسية في ليبيا حول الدستور الجديد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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