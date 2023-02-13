تونس.. حملة اعتقالات تطال القضاة

العالم - تونس

وقالت مصادر إعلامية تونسية، إنه تم اعتقال رئيس محكمة التعقيب السابق "الطيب راشد"، وقاضي التحقيق السابق "البشير العكرمي".

وكان "العكرمي" مكلفا بملف اغتيال "بلعيد" و"البراهمي"، قبل أن يقيل من مهامه في يونيو/حزيران الماضي بمرسوم رئاسي بتهمة إخفاء أدلة في ملف الاغتيال، قبل إبطال المحكمة الإدارية لإقالته.

ويأتي إيقاف "العكرمي" و"راشد" بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي "خيام التركي" ورجل الأعمال "كمال اللطيّف" والقيادي السابق بحركة النهضة "عبدالحميد الجلاصي"، دون صدور أي تعليق رسمي من السلطات.

من جانبه، ندد عضو جبهة الخلاص الوطني في تونس "رضا بلحاج" بالاعتقالات، وقال الرئيس "قيس سعيّد" يتخبّط في أزمته، ويلهي المواطنين بمشاكل جانبية عبر الإيقافات والمداهمات،مضيفا أن "سعيّد في عزلة وفي نهاية مرحلته"، على حد تعبيره.