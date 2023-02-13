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شاهد.. الاحتلال يستهدف قطاع غزة والمقاومة تتوعد

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة غارات على موقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية، إن طائرات الاحتلال استهدفت موقعين للمقاومة غرب مدينة غزة وفي مخيم المغازي وسط القطاع، وأضافت أن الغارات الصهيونية شنت الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، موضحة أن الغارات لم تسفر عن أي اصابات، ولكنها خلفت دمارا كبيرا خاصة في مدينة البيدر في قطاع غزة حيث قصفت بثمانية صورايخ دفعة واحدة.

وأشارت مراسلة قناة العالم، إلى أن الغارات استهدفت موقعين للمقاومة في منطقة القرارة في خان يونس جنوب قطاع غزة وشرق بيت حانون حيث دمر موقعين لللمقاومة الفلسطينية.

واوضحت مراسلتنا، أن المقاومة ردت على هذه الضربات بمضادات ارضية حيث سقط أحد صواريخ المقاومة المضاد للطائرات في مستوطنة سديروت، وتم تفعيل صفارات الانذار حينها.

وقالت مراسلة قناة العالم، إن كتائب المقاومة التابعة لكتائب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت بانها قصفت المستوطنات في الارضي المحتلة.

وأضافت، أن الفصائل المقاومة سيكون لها مؤتمر عند الساعة 11 بتوقيت غزة لبحث رد المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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