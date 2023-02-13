شاهد.. المستجد في هدم منازل ثلاثة مقدسيين في جبل المكبر

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية في القدس المحتلة، إن كيان الاحتلال يستخدم الترخيص للبناء كحجة لتضيق الخناق على المقدسيين، مضيفا، أن الفلسطينيين من أجل التشبث بأراضيهم يلجئون للبناء فيها بأي شكل من الاشكال.

واوضح مراسلنا، أن كيان الاحتلال من أجل الاستمرار في مشروعه الاستيطاني الموسع في القدس المحتلة، يمنع الفلسطينيين عن البناء في أراضيهم حسب ما يدعي بشكل قانوني، مشيرا الى أن ترخيص البناء وضع له الاحتلال شروطا تعجيزية، ويتطلب مشقة وعناء وتكاليف باهظة الثمن بحيث يعجز الفلسطيني عن دفعها.

وقال مراسل قناة العالم، إن المواجهات بين المقدسيين في الجبل المكبر وقوات الاحتلال مازالت مستمرة، حيث أدت إلى إصابات بين صفوف الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هدم المنازل في جبل المكبر كان من المقرر أن يحصل قبل أسابيع ولكن بسبب صمود الأهالي تأخرت عملية الهدم.

وهذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اصابة عشرة مواطنين من أهالي حي بشير في جبل المكبر بالاختناق والأعيرة المطاطية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالتزامن مع عمليات الهدم. واعتقل جنود الاحتلال شابا مقدسيا، كما استخدموا الكلاب البوليسية لقمع الفلسطينيين ومنعهم من الاقتراب من مكان الهدم. وكانت محكمة الاحتلال قد أخطرت ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في جبل المكبر تمهيدا لهدمها.

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