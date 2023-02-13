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اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا في حملة مداهمات بالضفة والقدس

اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا في حملة مداهمات بالضفة والقدس
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 12 مواطنا بينهم امرأة، خلال مداهمتها مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ومدينة القدس.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة شهلة النجار والدة الشهيد مجاهد النجار، من سلواد شرق رام الله، والشاب أحمد شريتح.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال: المطارد إسلام الطويل، وعبد الكامل جوري، عمرو الطويل.

أما في القدس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال معتز أبو دياب، أحمد طروة، ومصطفى نبيل القاق.

وشملت الاعتقالات: المواطنين، عز الدين حمامرة من جنين، وساهر أبو جمال من بيت لحم، وأمير سامي القزقي من الخليل.

وتصاعدت اعتقالات الاحتلال بحق المواطنين، حيث شهد شهر يناير الماضي، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لـ598 فلسطينيًّا من الضفة المحتلة والقدس منهم 99 طفلًا و8 نساء.

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