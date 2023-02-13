إجراءات تعسفية ضد أسر منفذي عمليات القدس +فيديو

العالم - مراسلون

اغلاق لمنازل منفذي العمليات وتشريد عائلاتهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم هل ما نفذ من قبل ما يعرف بالاجهزة الأمنية وزارة الداخلية لدى الاحتلال، استجابة لقرار وزارتا الجيش والامن بحكومة التطرف برئاسة "بنيامين نتنياهو" أضافة لسحب هوية الأقامة من كافة أفراد عائلات منفذي العمليات الأخيرة من أبناء مدينة القدس المحتلة.



وزير الأمن القومي كما يطلق عليه بالكيان المحتل المتطرف "بن غفير" والذي دع الشرطة الى تنفيذ حملة عسكرية بالقدس المحتلة تشابه الحملة التي نفذت بالضفة الغربية تحت اسم "السوار الواقي 2" ضد أبناء المدينة تشمل أغلاق الاحياء وفصلها عن بعضها البعض ومداهمة المساجد وهدم عشرات منازل المقدسين.

وأكدت المرجعيات الدينية والقوى الوطنية أن كل ما دعا الية المتطرف "بن غفير" ينفذ بشكل دائم بالقدس محذرة من تصاعده داعيه الى مواجهة قرارات حكومة نتنياهو والتصدي لها ولأفشالها.



واستمرار وقوع وتنفيذ العمليات الفردية الفلسطينية أظهرت تصدع كبير سياسي وأمني وخلافات داخل الكيان المحتل قد تؤدي الى أنهيار حكومة "بنيامين نتنياهو" في أي وقت.

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