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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-02-2023

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-02-2023

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