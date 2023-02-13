شاهد.. آخر التطورات في الاراضي الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

بأكثر من عشرة صواريخ اغار طيران الاحتلال الاسرائيلي على موقع للمقاومة في مدينة غزة ونقاط رصد تابعة لها وسط وجنوب وشمال القطاع، غارات لم تسجل اي اصابات وردت عليها المقاومة فورا بعدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وتوعدت بالرد على اي عدوان.

جيش الاحتلال زعم أنه هاجم موقعا تحت الأرض لإنتاج المواد الخام للصواريخ الخاصة بحركة حماس ردا على صاروخ أطلق من غزة مساء السبت واعترضته القبة الحديدية، واشار الى أنه تم تفعيل إنذار في مستوطنة سديروت وفي المنطقة المحيطة بغزة بعد رصد إطلاق اربعة صواريخ أرض جو من غزة أحدها سقط في منطقة مفتوحة وثلاثة انفجرت في الهواء.

"حازم قاسم" الناطق باسم حركة حماس قال ان كتائب القسام اطلقت النار باتجاه الطيران الإسرائيلي فيما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة ومحاصرتها لاحد المنازل ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى اصابة بعضهم خطيرة فيما تم اعتقال بعض الشبان.

وافادت مصادر محلية بأن اصوات اطلاق النار والاشتباكات سمعت في كامل مدينة نابلس بالاضافة لبعض الانفجارات الناتجة عن اطلاق قوات الاحتلال لصواريخ محمولة على الكتف باتجاه المبنى المحاصر قبل انسحابها من المكان.

وفي القدس المحتلة اصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوبي المدينة بالتزامن مع عمليات هدم لعدة منازل في القرية. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان كما استخدمت قنابل الغاز بكثافة والاعيرة المطاطية لتفريق الأهالي الذين تواجدوا امام منازلهم رفضا لقرارات الهدم.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة هدم بحق منازل المقدسيين تصاعدت منذ تولي المتطرف "بن غفير" وزارة ما تسمى الأمن القومي الذي يهدد بهدم العشرات من المنازل في القدس المحتلة.