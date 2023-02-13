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ستولتنبرغ: إمداد كييف بالطائرات لن يجعل "الناتو" طرفا في النزاع

ستولتنبرغ: إمداد كييف بالطائرات لن يجعل
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن اعتقاده بأن إمداد نظام كييف بالطائرات المقاتلة لن يجعل الحلف طرفا في النزاع.

العالم _ أوروبا

جاء ذلك خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث تابع ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الناتو سوف يناقشون قضية تسليم طائرات مقاتلة للنظام في كييف خلال اجتماع وزراء الدفاع للحلف الذي سيعقد يومي 14 و15 فبراير الجاري في بروكسل.

وسوف يناقش وزراء دفاع "الناتو" في اجتماعهم المزمع القدرات الصناعية العسكرية للحلف، وسيركزون على كيفية زيادة الطاقة الإنتاجية وتجديد مخزون الأسلحة، كما ستشمل القضايا على جدول الأعمال وضع المجمعات الصناعية العسكرية لدول الحلف.

كذلك تابع ستولتنبرغ أن الوزراء يعتزمون الموافقة على إنشاء مركز تنسيق جديد في مقر "الناتو" والذي سيتعامل مع حماية البنية التحتية الحيوية بما في ذلك تحت الماء.

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