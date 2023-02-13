مؤتمر جامع في غزة لكل القوى الوطنية تأكيدا على تصعيد المقاومة لصد الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

على اصوات قصف الطائرات الحربية غفت غزة ليلها واصبحت على دمار في محيط منطقة البيدر التي قصفها الاحتلال بثمانية صواريخ، فيما دمر مرصدين للمقاومة شرقي خانيونس وبيت حانون.

وقال أبو محمد شملخ، هو صاحب منتجع البيدر المدمر، لمراسلنا: هذا مكان سياحي اسمه منتجع البيدر السياحي متعارف عليه من اكثر من 20 سنة، لا يوجد فيه اي اعمال عسكرية هذا مكان سياحي فيه صالة افراح ومسبح ومكان لتصوير الاعراس وحطة بنزين، يعني كله مكان سياحي مدني لا يوجد فيه اي اعمال عسكرية كما يدعي الاسرائيليون.

المقاومة بدورها ردت بقذيفة صاروخية على مستوطنة سيديروت، بينما واصلت فصائلها ومن خلفها التجمعات الشعبية دعمها لمقاومة اهل الضفة والقدس من خلال مؤتمر جامع لكل القوى الوطنية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد لبطش، لقناة العالم: هذا المؤتمر يحمل رسالة واضحة مفادها وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته ووحدة عدوه، هذه الرسالة الاكبر من هذا المؤتمر ان الشعب الفلسطيني في غزة يساند اخوانه وأهله في جبل المكبر في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل في اراضي 48 ويؤكد ايضا انه سيستمر في مقاومته حت طرد الاحتلال.

فيما قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، سهيل الهندي، لقناة العالم: سنقاوم هذا المحتل، نعم القدس ليست وحدها، القدس معها غزة والضفة والداخل والخارج، القدس معها كل حر في هذا العالم، لذلك هذه الحكومة وهذا الاحتلال سيرحل قريبا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، والوعد والعهد ان نقاوم هذا المحتل بكل ما اوتينا من قوة نحن نعد العدة ليوم المواجهة وهذا اليوم سيكون قريب.

من جهته قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة، لقناة العالم: لن ترهبنا هذه التهديدات، ومصير بن غفير هو مصير كهانا الذي قتل على يد المقاومة الفلسطينية وسنمضي قدما دون نعير اي اهتمام لكل هذه التهديدات التي لا تنطلي على شعبنا الفلسطيني.

الحكومة الاسرائيلية لازالت تهدد وكل شبر في فلسطين يغلي والكل يقف على صفيح ساخن.