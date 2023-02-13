بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي خلال عملية في القدس المحتلة

العالم _ فلسطين

وبحسب القناة الـ14 العبرية تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار.

وذكرت قناة كان العبرية: فلسطيني طعن شرطيا من حرس الحدود على متن حافلة عند تفتيشها على حاجز شعفاط وأصابه بجروح خطيرة.

تنفيذ عملية طعن

وأضافت:" في تلك اللحظة أطلق شرطي النار تجاه المنفذ وأصابه وأصاب معه شرطي ثالث".

وأشارت مال تسمى مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أن حالة المنفذ طفيفة، والجندي المصاب حالته حرجة جدا وغير مستقرة.

وتعد هذه العملية الثانية هذا اليوم بعدما أصيب مستوطن إسرائيلي، بجروح متوسطة إثر تعرضه لعملية طعن بالقرب من باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى".



وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن قواتها وصلت إلى مكان الحادث وعززت من تواجدها في محيط المنطقة وبدأت عمليات بحث. فيما قالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الفلسطيني يوسف أبو الهوى "14 عامًا" بدعوى تنفيذه عملية الطعن.

