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الرئيس السوري يستقبل غريفيث في دمشق

الرئيس السوري يستقبل غريفيث في دمشق
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس بشار الأسد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث والوفد المرافق له.

العالم- سورية

وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات، حيث أشار غريفيث إلى الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.

وأكد الرئيس الأسد لغريفيث على ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سورية بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة.

كما أكد سيادته على أهمية أن تركز الجهود الدولية أيضاً على المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية في سورية لأن ذلك يشكل ضرورة ملحة لاستقرار الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.

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