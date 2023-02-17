معارك عنيفة وقصف روسي كثيف على مناطق عديدة شرقي اوكرانيا 

العالم - خاص بالعالم

هجوم عنيف شنته القوات الروسية على مناطق عدة في شرقي وشمال شرقي أوكرانيا. مصادر عسكرية كشفت ان معارك عنيفة تدور في مدينة باخموت فيما استهدفت القوات الروسية مناطق عديدة في محيط المدينة.



القصف الروسي طال أيضا مدينة خاركيف ثاني اكبر المدن الاوكرانية بعد العاصمة كييف، حيث قالت مصادر ان المدينة استهدفت بصواريخ اس300.



هذه التطورات تتقاطع مع الحديث عن تحضير روسي لشن هجوم واسع في الاراضي الاوكرانية، حيث يربط المراقبون بين هذه المعطيات وبين اعلان وزارة الدفاع الروسية عن تغييرات في قيادة المناطق العسكرية في البلاد.

وزارة الدفاع قالت ان اندريه دفيتشيف اصبح رئيسا للمنطقة العسكرية المركزية، فيما عين يفغيني نيكيفوروف رئيسا للمنطقة الغربية، وروستام مورادوف رئيسا للمنطقة الشرقية وسيرغي كوزوفليف رئيسا للمنطقة الجنوبية.



هذه التعيينات اضافة الى الحشود الروسية باتجاه اوكرانيا اعتبرها الغرب بدءا لهجوم واسع، حيث اعتبرت مجلة ذا هيل ان ما اسمته الهجوم الروسي المضاد الذي كانت هناك خشية منه قد بدأ شرقي اوكرانيا، مضيفة ان الهجوم هذا يهدف الى استعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الاوكرانية في الاشهر الماضية.



الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اشار ايضا الى ان الميدان يشهد بداية الهجوم، داعيا اعضاء الناتو الى تعزيز المساعدات العسكرية الى كييف.



وقبل اسبوع من طي الحرب صفحة عامها الاول، ترتفع اسهم التصعيد العسكري، بين طموح روسي بحسم كبير يوفر على موسكو الكثير في المستقبل، وبين محاولات غربية لابقاء اوكرانيا على خارطة المعارك، لاسباب بات واضحا انها تتعلق بمصالح خارج الحدود الاوكرانية.

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