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بلينكن يعرب عن "قلقه البالغ" إزاء قرار الاحتلال تشريع 9 مستوطنات في الضفة الغربية

بلينكن يعرب عن
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

وجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات لحكومة الاحتلال على تشريعها تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من تأجيج التوتر مع الفلسطينيين.


العالم-الامريكيتان
وجاء في بيان لبلينكن "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل" إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء "عشرة آلاف وحدة استيطانية".
ويأتي موقف بلينكن غداة اتخاذ مجلس الوزراء الصهيوني المصغر قرارا بـ"إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات"، ردا على ما وصفها بأنها "هجمات إرهابية دامية في القدس".
وتابع بيان الحكومة الأحد "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي يحتلها كيان إسرائيل منذ العام 1967.

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بلينكن يعرب عن "قلقه البالغ" إزاء قرار الاحتلال تشريع 9 مستوطنات في الضفة الغربية

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