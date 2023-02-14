ازدواجية الغرب في الزلزال المدمر تثير غضب نشطاء التواصل

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. مع كل حدث بارز أو أزمة تحصل في العالم وتحديدا في المنطقة، تتكشف ازدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب تجاه دول المنطقة. الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، كشف ما يسميه ناشطون نفاق الغرب، وتحديدا فيما يتعلق بالمساعدات التي ارسلت الى المناطق المتضررة. هذا الواقع اختصره الصحافي البريطاني "ديفيد هيرست" بالقول..على الغرب ان يشعر بالعار، فيما غرد "قيس" حول هذا الموضوع كاتبا: "حتى كوارث طبيعية في سوريا كشفت نفاق الغرب والأمم المتحدة وعلى رأسها تركيا يلي سكرت باب الهوى وناس ماتت تحت الانقاض لأنها سكرت معبر باب الهوى ومنعت وصول مساعدات والآلات".



وعلقت "ثروت روفايل" حول هذا الموضوع كاتبة: "دماء ضحايا الزلزال في سوريا في رقبة الغرب وامريكا الذين وقفوا متفرجين مدة سبعة أيام حتي يأتي الإذن بتقديم مساعدات فقيرة لسوريا الله يلعنكم ويلعن حقوق الإنسان اللي صدعتونا بيها أيها المتوحشين".



وغرد "هشام رجباني" حول هذا الموضوع كاتبا: "تركيا الدولة التي لها ثقلها في المنطقة وفي حلف الناتو لم يصلها من الغرب إلا مساعدات من باب حفظ ماء الوجه، وأكاد أجزم أن ما جمعته شعوب الدول المسلمة مع ما تعانيه من فقر أكثر بعشرات المرات مما جمعته حكومات العالم الحر. فما بالكم بما وصل للمنكوبين في سوريا".

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