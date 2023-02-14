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حزب الله يطلق حملة رحماء لجمع التبرعات والمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

حزب الله يطلق حملة رحماء لجمع التبرعات والمساعدات لمتضرري زلزال سوريا
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أطلق حزب الله حملة رحماء لجمع التبرعات والمساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا

العالم _ لبنان

بعد القافلة الأولى من المساعدات التي انطلقت قبل يومين، أطلق حزب الله حملة رحماء لجمع التبرعات والمساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا.

وأطلق قطاع صيدا في حزب الله المرحلة الأولى من حملة رحماء لجمع التبرعات المالية النقدية والمساعدات العينية من أجل إرسالها إلى المتضررين من كارثة الزلزال في سوريا، حيث باشرت فرق الدفاع المدني في صيدا بجنوب لبنان ، وبلدات الجوار، بالتعاون مع لجان التكافل الاجتماعي والهيئات النسائية والقادة والجوالة في كشافة الإمام المهدي، عملية الجمع التي تضمنت استقبال المساعدات وفرزها وتوضيبها وتوثيقها، ومن ثم نقلها إلى مركز التجميع الموحد تمهيدا لنقلها إلى سوريا صباح الأربعاء حيث ستنطلق المرحلة الثانية.

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حزب الله يطلق حملة رحماء لجمع التبرعات والمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

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