أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 14 فبرابر 2023

سياست روز ..

رئيس الجمهورية يزور الصين, وبدء مباحثات ثنائية شاملة في بكين اليوم

جوان ..

رئيس الجمهورية.. سيتم التوقيع على تنفيذ الإتفاق الإستراتيجي المشترك وعدة مذكرات تعاون ببكين

خراسان ..

أنباء وتقارير تتحدث عن بيع النظام الخليفي جزيرة بحرينية للكيان الصهيوني

افتاب يزد ..

خلافات بحركة طالبان الأفغانية .. المتحدث بإسم الحكومة ينتقد وزير الداخلية دعما لزعيم الحركة

ارمان ملي ..

موسكو تتهم أمريكا بالتخطيط لإستخدام إرهابيين لتنفيذ هجمات في الأراضي الروسية

عصر ايرانيان ..

عشرات الآلاف يتظاهرون مقابل مبنى الكنيست الصهيوني ضد سياسات نتنياهو وحكومته الإئتلافية

اطلاعات ..

رئيس الكيان الصهيوني يحذر من إنزلاق هذا الكيان نحو حرب أهلية وإنفجار داخلي

قدس ..

بكين تفند الإتهامات الأمريكية بشأن المنطاد الصيني وتصف أمريكا بأكبر شبكة تجسس في العالم

مردم سالاري ..

المتحدث بإسم الخارجية ..إيران سترد بحزم وقوة على أية تهديدات لأمنها وإستقرارها

رسالت ..

إتفاق قادة بلدان الإتحاد الأوروبي على تشديد إجراءات حظر الهجرة غير القانونية وقوانين اللجوء

كيهان ..

إستمرار إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا الى أكثر من ستة وثلاثين ألف قتيل

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( الثورة البحرينية مستمرة )..

تصادف اليوم الذكرى الثانية عشر لاندلاع الثورة البحرينية السلمية وما شهدته من قمع وحشي من قبل النظام الخليفي .

"إن الشعب البحريني قدم خلال هذه الثورة على مدى إثني عشر عاما مئات الضحايا من أبنائه ويقبع الآلاف بسجون آل خليفة"

ان النظام الخليفي تجاهل كل المطالب العادلة للمواطنين مفضلا تصعيد العنف والاضطهاد لخنق اي صوت معارض ومنتقد .

هذا النظام الغاشم يواصل استخدام القتل والاعدام والاعتقال والتعذيب في سجونه واساليب اخرى كحرمان المعارضين من حقوق المواطنة باسقط الجنسية البحرينية عنهم لتكريس وجوده غير الشرعي رافضا اجراء اية اصلاحات سياسية واقعية في البلاد .

ان الثورة البحرينية مستمرة رغم كل ذلك وهذا ما اكده البيان الصادر عن مؤتمر تكتل المعارضة البحرينية مؤخرا وما تجسد عمليا بالمقاطعة الشعبية والسياسية الواسعة النطاق للانتخابات الصورية التي نظمها النظام الخليفي .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( حركة طالبان في دوامة الخلافات )..

هناك مؤشرات انشقاق داخلي مبكر في حركة طالبان الحاكمة في كابول, هذه الخلافات طفت على السطح مؤخرا بتوجيه المتحدث باسم حكومة طالبان "ذبيح الله مجاهد انتقادات لاذعة لوزير الداخلية "سراج الدين حقاني " .

" المتحدث مجاهد إنتقد الوزير حقاني على تصريحاته الأخيرة التي حملت تنديدا مبطنا لزعيم حركة طالبان الملا هبة الله"

ما قاله هذا الوزير الذي يتزعم شبكة حقاني احدى المكونات الاكثر تطرفا في حركة طالبان, تضمن انتقادات غير مباشرة لزعيم طالبان لاحتكاره السلطة ولاصراره على مواصلة نهج الانغلاق وتجاهل ضرورات مد جسور ارتباط مع العالم , كما كشفت هذه الانتقادات وجود خلافات متزايدة في حركة طالبان بشأن حقوق المرأة الافغانية .

ان ما كشفت عنه هذه الانتقادات قد يكون مجرد الجزء الظاهر من جبل جليد في البحر, وقد يشهد المستقبل ظهور شروخا عميقة في طالبان .

جوان ..

سلطت صحيفة جوان الضوء على اعتراف رئيس الكيان الصهيوني بأن ( "إسرائيل" تقف على حافة إنهيار قانوني وإجتماعي ) وكتبت في مقال لها بهذا العنوان ..

هناك قلق عميق ومتزايد في القيادات السياسية في الكيان الصهيوني من ان يؤدي الصراع السياسي المتفاقم وتردي الاوضاع الامنية بفلسطين المحتلة الى تسريع وتيرة انهيار وزوال هذا الكيان .

"رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ قال إن "إسرائيل " باتت برميل بارود قد ينفجر بأية لحظة مسببا إنهيارها إجتماعيا وقانونيا"

ان هذا الكيان يشهد صراعا سياسيا محتدما وسط مخاوف من ان يتحول الى مواجهات مسلحة بين انصار حكومة نتنياهو الائتلافية باحزابها الاكثر تطرفا وبين قوى المعارضة المتنوعة الاتجاهات التي ترى ان نتنياهو يقود الكيان نحو الفناء, وكل ذلك وسط اهتزاز وضعف الاوضاع الامنية واحتمال تفجر انتفاضة مسلحل شاملة في الضفة الغربية .

آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( النظام الخليفي يبيع إحدى الجزر لشركة صهيونية ) ..

هناك انباء عن قيام النظام الخليفي في البحرين ببيع جزيرة للكيان الصهيوني عبر شركة صهيونية في مزايدة صورية الامر الذي سيعطي تل ابيب فرصة ذهبية للكيان لايجاد موطئ قدم في المنطقة.

"يبدو واضحا أن النظام الخليفي يراهن بذلك على دعم الكيان الصهيوني و أمريكا للبقاء في السلطة رغم إرادة الشعب البحريني"

وحسب تلك الانباء تصل مساحة هذه الجزيرة البحرينية في الخليج الفارسي نحو عشرة الاف مترا مربعا ونقول الشركة الصهيونية انها تعتزم تحويلها لمنتجع سياحي, الا ان احتمال تحويلها لقاعدة بحرية ورادارية للكيان مطروح تماما .

قدس ..

في تقريرها ( تفاصيل عن دعم تسليحي باكستاني لأوكرانيا ) كتبت صحيفة قدس ..

تحدثت محافل صحفية هندية عن ارسال باكستان شحنة ضخمة من الذخائر الحربية للجيش الاوكراني, وفي هذا السياق ..

"قالت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية إن إسلام آباد أرسلت نحو عشرة آلاف قذيفة خاصة بنظام غراد الصاروخي لأوكرانيا "

وبالطبع قد يكون من السابق لاوانه البت بمدى دقة هذه المعلومة في ظل واقع وجود خلافات تقليدية بين الهند وباكستان وعدم ظهور أية ردود فعل روسية او غربية .

وفي كل الاحوال تقول هذه الصحيفة الهندية ان باكستان شحنت هذه الحمولة من القذائف الصاروخية الى ميناء بالمانيا ومنع لبولندا فاوكرانيا, وتضيف بان شركة " دي ام اي " الباكستانية في اسلام اباد تتعاون مع شركات ببلدان بشرق اوروبا بمجال تصنيع وارسال السلاح والذخيرة لاوكرانيا .