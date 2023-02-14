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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتجددت الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس المحتلة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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