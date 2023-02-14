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شاهد... فرق الإنقاذ الإيرانية تنتشل 13 شخصا على قيد الحياة في تركيا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

استطاعت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني انتشال 13 شخصا على قيد الحياة و60 جثة من تحت الإنقاذ في المناطق المنكوبة بتركيا.

العالم - خاص بالعالم

ورصدت قناة العالم الاخبارية اعمال فرق الانقاذ الايرانية في أديامان جنوب غرب تركيا حيث قال رئيس الإغاثة والإمداد في هلال الأحمر الإيراني السيد محمودي لمراسلنا، إن الهلال الاحمر الايراني منذ اللحظات الاولى التى اعلنت فيها تركيا استعداد مطاراتها لاستقبال المساعدات ارسل عشر فرق إنقاذ مع كلاب مدربة الى المدن المنكوبة في تركيا وسوريا.

واوضح محمودي، أن كل فريق انقاذ يتشكل من عشرة أشخاص كلاب مدربة معدات وأجهزة من أجل البحث عن المفقودين تحت الانقاض.

وأشار رئيس الإغاثة والإمداد في هلال الأحمر الإيراني الى أن فرق الإنقاذ الإيرانية تمكنت من انتشال 13شخصا على قيد الحياة 60 جثة من تحت الأنقاض في عموم المدن التركي المنكوبة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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