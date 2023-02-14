3 طائرات رومانية تستعد للهبوط في بيروت ليتم نقل حمولتها الى سوريا

العالم _ لبنان

وفي بيان له اليوم الثلثاء، قال حمية: استكمالاً لمحطات استقبال مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت للمساعدات الانسانية التي تحملها الطائرات الآتية من الخارج، والتي يتم نقلها إلى منكوبي سوريا عبر الأراضي اللبنانية، وبعد الطائرات الإيطالية الأربع التي حطت في المطار، ها هو يستعد مجددا لاستقبال ثلاث طائرات رومانية تحمل مساعدات من الإتحاد الاوروبي إلى سوريا عبره، وذلك سيكون على التوالي بدءا من اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين الأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وتابع أن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تشكر لكل الذين يساهمون في التخفيف عن معاناة الأهل في سوريا، تكرر التزامها فتح اجوائها ومرافئها البحرية أمام كل الراغبين بتقديم المساعدات لسوريا.