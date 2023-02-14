الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

3 طائرات رومانية تستعد للهبوط في بيروت ليتم نقل حمولتها الى سوريا

3 طائرات رومانية تستعد للهبوط في بيروت ليتم نقل حمولتها الى سوريا
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن مطار بيروت الدولي يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الاوروبي الى سوريا.

العالم _ لبنان

وفي بيان له اليوم الثلثاء، قال حمية: استكمالاً لمحطات استقبال مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت للمساعدات الانسانية التي تحملها الطائرات الآتية من الخارج، والتي يتم نقلها إلى منكوبي سوريا عبر الأراضي اللبنانية، وبعد الطائرات الإيطالية الأربع التي حطت في المطار، ها هو يستعد مجددا لاستقبال ثلاث طائرات رومانية تحمل مساعدات من الإتحاد الاوروبي إلى سوريا عبره، وذلك سيكون على التوالي بدءا من اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين الأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وتابع أن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تشكر لكل الذين يساهمون في التخفيف عن معاناة الأهل في سوريا، تكرر التزامها فتح اجوائها ومرافئها البحرية أمام كل الراغبين بتقديم المساعدات لسوريا.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية اللبناني يزور اليونان ويبحث ملف النازحين السوريين واتفاق ترسيم الحدود

وزير خارجية اليونان يزور تركيا تعبيرا عن الدعم عقب الزلزال المدمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. زلزال سوريا.. عودة طلاب حلب الی المدارس

شهيدان متأثران بإصابتهما في طوباس والخليل

مساعدات ايران الاغاثية لـ 12 ألف من متضرري الزلزال في سوريا

المتحدث باسم السلطة القضائية: موافقة قائد الثورة الإسلامیة على عفو عدد من المحکومین أحبطت مؤامرات الأعداء

شاهد.. أهمية زيارة الرئيس الايراني الى الصين

استقبال رسمي في الصين ؛ إطلاق 21 قذيفة مدفعية على شرف رئيسي