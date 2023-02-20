هل يمكن لطائر ان يفوق الحوت ذكاء أو حتى أن يهدد حياته؟

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قبل عقود لاحظ الباحثون أنّ صغار الحيتان كانت تنفق لكنهم لم يعرفوا السبب، إلى أن صدمَهم تغيير سلوك نورس عشب البحر.

كانت النوارس تتغذى على جلود الحيتان النافقة لكنها ادركت أنها ليست مضطرة إلى انتظارِ موتَها فعندما يطفو احدَ الحيتانَ على السطحِ تنتزع النوارس قطعاً من اللحم من ظهره .

حول هذا السلوكَ اكلات الجيف الودودة إلى مصاصات دماء.ففي يوم واحد قد يضطر الحوت الصغير إلى تحمل الف غارة من هذه النوارس لتسبب هذه الجروح الجفاف و الإعياء و انخفاض الحرارة ومن ثم ينفق الحوت.راقب العلماءُ بذهولٍ محاولةِ أمهات الحيتانِ الوصولِ إلى حل،في البداية اعتمدت الامهاتُ على السرعةِ فكانت تسبح بسرعة لاتسمح للنوارس بالاستمرار على ظهورها لكن الطاقة التي كانت تبذلها أكبر من تحملها ثم حاولت الأمهات ان تقوس ظهورها مبرزة ذيلها و رأسها فقط، لكن سرعان ما أدركت النوارس أن الغوص لنصف متر فقط سيوصلها إلى ظهور الحيتان.

أخيرا توصلت الحيتان إلى حل، التنفس مع إبقاء أجسامها بزاوية خمسة و اربعين درجة بحيث تخرج رؤوسها فقط من الماء، تغطي رؤوس الحيتان الصائبة، صفائح من الجلد الصلب الأبيض تساعد في قهر مناقير النوارس.

بدأت هذه التقنية تنتشر في مجتمع الحيتان و هوما يقلل من أعداد الحيتان النافقة.