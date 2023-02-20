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هل يمكن لطائر ان يفوق الحوت ذكاء أو حتى أن يهدد حياته؟

هل يمكن لطائر ان يفوق الحوت ذكاء أو حتى أن يهدد حياته؟
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

حولت طيور النورس محمية أرجنتينية إلى ساحة حرب حيث يأتي نحو خمسة الاف حوت من القطب الجنوبي إلى مياه خليج غولفن ويفو للتزاوج. تخرج هذه الحيتان الصائبة إلى السطح كل عشرة دقائق مرة حتى تتفس.

العالم_منوعات

قبل عقود لاحظ الباحثون أنّ صغار الحيتان كانت تنفق لكنهم لم يعرفوا السبب، إلى أن صدمَهم تغيير سلوك نورس عشب البحر.

كانت النوارس تتغذى على جلود الحيتان النافقة لكنها ادركت أنها ليست مضطرة إلى انتظارِ موتَها فعندما يطفو احدَ الحيتانَ على السطحِ تنتزع النوارس قطعاً من اللحم من ظهره .

حول هذا السلوكَ اكلات الجيف الودودة إلى مصاصات دماء.ففي يوم واحد قد يضطر الحوت الصغير إلى تحمل الف غارة من هذه النوارس لتسبب هذه الجروح الجفاف و الإعياء و انخفاض الحرارة ومن ثم ينفق الحوت.راقب العلماءُ بذهولٍ محاولةِ أمهات الحيتانِ الوصولِ إلى حل،في البداية اعتمدت الامهاتُ على السرعةِ فكانت تسبح بسرعة لاتسمح للنوارس بالاستمرار على ظهورها لكن الطاقة التي كانت تبذلها أكبر من تحملها ثم حاولت الأمهات ان تقوس ظهورها مبرزة ذيلها و رأسها فقط، لكن سرعان ما أدركت النوارس أن الغوص لنصف متر فقط سيوصلها إلى ظهور الحيتان.

أخيرا توصلت الحيتان إلى حل، التنفس مع إبقاء أجسامها بزاوية خمسة و اربعين درجة بحيث تخرج رؤوسها فقط من الماء، تغطي رؤوس الحيتان الصائبة، صفائح من الجلد الصلب الأبيض تساعد في قهر مناقير النوارس.

بدأت هذه التقنية تنتشر في مجتمع الحيتان و هوما يقلل من أعداد الحيتان النافقة.

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هل يمكن لطائر ان يفوق الحوت ذكاء أو حتى أن يهدد حياته؟

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